وزيرا العمل يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون في التدريب والتشغيل

كتب- محمد أبو بكر:

التقى ، محمد جبران، وزير العمل، بنظيره السعودي المهندس أحمد بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وذلك على هامش فعاليات الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا بمدينة جنيف السويسرية، بحضور السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

وخلال اللقاء، أعرب الوزير جبران عن خالص شكره وتقديره للوزير السعودي على التعاون والتواصل المستمر بين الجانبين، والذي يساهم في معالجة أي تحديات قد تواجه العمالة المصرية داخل المملكة.

وأكد الطرفان على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين مصر والسعودية في مختلف المجالات، خاصة في ما يتعلق بقضايا العمل والتشغيل.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التدريب المهني، والتشغيل، وتنقل الأيدي العاملة، مؤكدين أهمية تفعيل التنسيق المشترك عبر منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، بما يسهم في تطوير آليات تنظيم سوق العمل وتعزيز فرص التوظيف.

وأشاد الوزيران باتفاقية الفحص المهني الموقعة بين مصر والسعودية، والتي تهدف إلى تصدير كوادر مصرية مدربة ومؤهلة إلى سوق العمل السعودي، مع التأكيد على وعي هذه الكوادر بحقوقها وواجباتها، بما يعزز من كفاءة العمالة المصرية بالخارج.

من جانبه، أثنى الوزير جبران على الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتحديث وتطوير منظومة العمل من جميع النواحي، مشيرًا إلى استعداد وزارة العمل المصرية لتلبية احتياجات السوق السعودي من الكفاءات المؤهلة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور في كافة المحافل العربية والدولية فيما يخص ملفات العمل المشتركة، بما يحقق مصالح البلدين ويخدم تطلعات شعبيهما.

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