مصدر: حملات مكثفة بالمحافظات لمتابعة قرارات ترشيد الكهرباء

كتب- محمد نصار:

أكد مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية، أن الوزارة تتابع بشكل مستمر، تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم، إنه يتم تكثيف الحملات المرورية وخاصة خلال الفترة المسائية من أجل متابعة الالتزام بإجراءات الترشيد.

وأوضح المصدر، أنه يتم كذلك متابعة تنفيذ مواعيد غلق المحلات اليومية وفقًا للتوقيتات المعمول بها في المواعيد الصيفية لعمل المحال والمولات والسوبر ماركت والكافيهات والمطاعم وغيرها من الأنشطة.

وتابع المصدر، أنه يتم تحرير مخالفات لأصحاب المنشآت أو المحال المخالفة وغير الملتزمة بالقرارات الحكومية.

اقرأ أيضًا:

السيسى يستقبل وزير الدفاع بقصر الرئاسة بالعلمين

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: حرارة شديدة وشبورة ورياح

اليوم.. "النواب" يناقش تعديل قانون الإيجار القديم في الجلسة العامة