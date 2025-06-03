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السكة الحديد: تشغيل قطارات مخصوصة خلال بعض أيام إجازة عيد الأضحى

02:20 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

سكك حديد مصر

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كتب- محمد نصار:

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل عدد من القطارات المخصوصة علاوة على القطارات الحالية والإضافية خلال بعض أيام عطلة عيد الأضحى المبارك.

وقالت الهيئة، في بيان، قبل قليل، إن بيانات القطارات المخصوصة، كما يلي:

- تشغيل قطار مخصوص 1950 فرنساوي مطور (القاهرة/ الأقصر) يوم 4/6/2025 حيث يقوم من القاهرة الساعة 23:40 ويصل الأقصر الساعة 10:35 صباح اليوم التالي طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص 1951 فرنساوي مطور (الأقصر/ القاهرة) يوم 5/6/2025 حيث يقوم من الأقصر الساعة 13:20 ويصل القاهرة الساعة 23:10 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص 1936 (VIP) القاهرة/ أسوان يوم 11/6/2025 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:40 ويصل محطة أسوان الساعة 11:50 صباح اليوم التالي طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص 1937 (VIP) أسوان/ القاهرة أيام 5، 10، 12/6/2025 فقط حيث يقوم من أسوان الساعة 21:45 ويصل القاهرة الساعة 10:35 صباح اليوم التالي طبقًا للجدول المرفق.

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سكك حديد مصر تشغيل قطارات مخصوصة إجازة عيد الأضحى
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