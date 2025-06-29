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رفع الجلسة العامة للنواب ومعاودة الانعقاد غدا

04:22 م الأحد 29 يونيو 2025

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب،الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته غدا الإثنين، والتى من المقرر أن تشهد مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.


وشهدت جلسة اليوم، الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، أيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائبًا، وذلك فى مجموع المواد، مع إرجاء أخذ الرأي النهائي لجلسة الغد، بناء على طلب الحكومة.


كما شهدت الجلسة الموافقة على مشروع قانون فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى بقيمة 170 مليار جنيه.


كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يتضمن زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات وغيرها من السلع والخدمات.

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مجلس النواب رفع الجلسة العامة للنواب الدكتور حنفي جبالي
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