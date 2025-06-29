حافز شهري يصل لـ3000 جنيه لعاملين بالسكة الحديد - مستند

كتب- محمد نصار:

أصدر، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناع والنقل، قرارًا بصرف حافز شهري إضافي للعاملين من المهندسين والفنيين العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

ويُحتسب الحافز وفق معدلات الأداء والإنتاج الفعلي، ويُصرف بصورة مستقلة عن منظومة الحوافز القائمة دون المساس بها.

ويُحدد استحقاق الحافز بناءً على تقييم دوري لمستوى الإنجاز يُعدّه المهندس المشرف على كل فريق عمل، لضمان ارتباط الحافز بمستوى الأداء الفعلي.

ويقضي القرار بصرف 3000 جنيه شهريًا للمهندسين و2000 جنيه للفنيين كحد أقصى، على أن يُحدَّد مقدار الحافز بناءً على تقييم دوري لمستوى الإنجاز، يُعدّه المهندس المسؤول عن كل فريق عمل.

ووفقًا للجدول المرفق بالقرار، تُحتسب قيمة الحافز على النحو التالي:

نسبة الإنجاز المحققة قيمة الحافز المستحق

- نسبة الإنجاز أكثر من 100% - الحافز كاملًا (3000 للمهندسين - 2000 للفنيين).

- نسبة الإنجاز 90-100% - الحافز (2250 للمهندسين - 1500 للفنيين وباقي العاملين).

- نسبة الإنجاز من 71-90% - الحافز (1500 للمهندسين - 1000 باقي العاملين).

- نسبة الإنجاز 51-70% - الحافز (750 للمهندسين - 500 لباقي العاملين).

- نسبة الإنجاز أقل من 50% - لا يوجد حافز.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على تشجيع الكفاءات وتحفيز فرق العمل على زيادة الإنتاجية ورفع معدلات التنفيذ في المشروعات القومية الجارية بقطاع النقل.

قواعد صرف الحافز

- تكون قواعد صرف الحافز بتحقيق الجهة لأهدافها.

- تقديم الأداء الفعلي للفرد صرف هذا الحافز في غير توقيت صرف الرواتب، خلال الأسبوع الأول من كل شهر وفقًا لتقييم معامل أداء الفرد والجهة عن الشهر السابق.

- يتم الصرف من وفورات الاعتمادات المدرجة من التمويل الذاتي وفور انتهاء الوفورات يتم مخاطبة وزارة المالية لتعزيز بنود الصرف من بنود أخرى بالمبالغ المطلوبة وفي ضوء المنفذ الفعلي دون التأثير على الفائض الذي يؤول للخزانة العامة للدولة.

- مسؤولية رئيس مجلس إدارة الجهة بالمتابعة الشيخ العملية التقييم والاستحقاق والصرف.

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