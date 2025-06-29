تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

يقطع زيارته إلى تركيا.. أول تعليق من كامل الوزير على حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل مكالمته الهاتفية مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، حيث أعرب عن خالص تعازيه في ضحايا حادث المنوفية، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الفريق كامل الوزير قرر قطع زيارته الرسمية إلى تركيا، ويعود إلى القاهرة فجر اليوم، لمتابعة الموقف عن قرب، وبدء جولة ميدانية لتفقد الطريق الدائري الإقليمي.

بسبب "طريق الموت".. مشادة على الهواء بين لميس الحديدي ومتحدث المنوفية

دخلت الإعلامية لميس الحديدي، في مشادة كلامية حادة مع معتز حجازي، المتحدث باسم محافظة المنوفية، خلال نقاشهما بشأن حادث الطريق الإقليمي والذي أسفر عن وفاة 18 فتاة.

وقال معتز حجازي، المتحدث باسم محافظة المنوفية، خلال حواره الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، إن تعبير "طريق الموت" ظهر حديثًا كجزء من تريند على مواقع التواصل الاجتماعي، لتقاطعه لميس: "حياة الناس مش تريند، أنا بتكلم عن اللفظ نفسه (طريق الموت)، والناس عمرها ما كانت بتستخدم تعبيرات من فراغ، خلاص نسميه طريق "الاستشهاد".

الديهي يعاتب رئيس الوزراء بسبب حادث المنوفية: أين العزاء والمواساة؟

انفعل الإعلامي نشأت الديهي على الهواء مباشرة، موجهًا عتابًا شديدًا لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي بسبب حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية الذي أودى بحياة 18 فتاة وشابًا

وجه "الديهي"، خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN" مساء السبت، عتابه لرئيس الوزراء، "أين العزاء والمواساة؟"، مشيرًا إلى أنه كان من الواجب أن يظهر خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم خلال اقتتاح مصنع "بوش"، ليقدم واجب العزاء لأهالي الضحايا ومواساتهم، تقديرًا لحجم الفاجعة.

عمرو أديب معاتبًا مدبولي بعد فاجعة المنوفية: بعد اليوم العزاء لن يساوي شيئًا

انتقد الإعلامي عمرو أديب، الصمت الرسمي بشأن حادث الطريق الإقليمي المأساوي بالمنوفية الذي أودى بحياة 18 شخصًا، مؤكدًا أن الكارثة تتطلب محاسبة عادلة لمنع تكرارها، مشيرًا إلى المعاناة التي يعيشها أهالي الضحايا.

خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، قال أديب: "لما نحب نكلم جهة عن طريق المنوفية نكلم مين؟.. اللي بينفذ الطريق هو اللي بيستلمه، الطريق ذاته كان عليه 3 حوادث النهاردة، الميغة والسلطة دي مين مسؤول عنها، عايزين نفهم مين مسؤول؟".

بسبب منخفض الهند الموسمي.. تحذير ونصيحة من الأرصاد بشأن طقس الأحد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ارتفعت حاليًا بمقدار درجتين فوق المعدل الطبيعي، مشيرة إلى أن القاهرة سجلت اليوم 37 درجة مئوية، مع توقع استمرار الارتفاع غدًا الأحد.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على "القاهرة والناس"، أوضحت غانم أن منخفض الهند الموسمي هو العامل الأساسي وراء هذا الارتفاع، مدعومًا بارتفاع نسب الرطوبة، مما يعزز الشعور بالحرارة رغم الأرقام المسجلة.