متحدث الصحة: القطاع الحكومي يقدم 72% من خدمات الَأسرة بالمستشفيات

كتب- محمد أبو بكر:

نفى الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، صحة التصريحات المنسوبة للدكتور حسام بدراوي، والتي أفادت بأن القطاع الخاص يقدّم 70% من الخدمات الصحية في مصر، وأن مساهمة القطاع الحكومي لا تتجاوز 30%.

وأكد عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن هذه الأرقام غير دقيقة ولا تعكس الواقع الفعلي لنسب الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن البيانات الرسمية للوزارة تؤكد أن القطاع الحكومي يمتلك ويُشغّل 72% من إجمالي أسرّة المستشفيات على مستوى الجمهورية، مقابل 28% فقط للقطاع الخاص.

وأشار عبد الغفار إلى أن هذه الأرقام تعكس بوضوح الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع العام، خاصة في التعامل مع الحالات الطارئة، وتنفيذ المبادرات الرئاسية المجانية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، موضحًا أن شريحة كبيرة من المواطنين تعتمد على خدمات المستشفيات العامة والتعليمية، والمؤسسات العلاجية والمراكز والوحدات الصحية التابعة للوزارة، لا سيما في المناطق الريفية وصعيد مصر.

وفيما يخص تطوير المنظومة الصحية، أوضح المتحدث الرسمي أن الدولة تُنفّذ حزمة واسعة من المبادرات الرئاسية وعلى رأسها "100 مليون صحة"، إلى جانب مشروع التأمين الصحي الشامل، بهدف ضمان توفير خدمات طبية عالية الجودة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد أن وزارة الصحة ترحب بدور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في المنظومة الصحية، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة الرجوع إلى الأرقام الرسمية عند الحديث عن نسب التغطية، قائلاً إن الحديث عن تفوق القطاع الخاص من حيث الحجم لا يستند إلى بيانات دقيقة، وهو أمر لا يخدم النقاش العام حول أحد أهم الملفات التي تمس صحة المواطنين.

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