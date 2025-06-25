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بعد قليل.. الإفتاء تعلن موعد أول أيام العام الهجري 1447

06:48 م الأربعاء 25 يونيو 2025

دار الإفتاء المصرية

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تستطلع دار الإفتاء المصرية، بعد قليل، هلال شهر المحرم لعام 1447 هجريا من خلال لجانها الشرعية والعربية المنتشرة ببعض المحافظات.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن مدى تحقق رؤية هلال شهر المحرم من عدمه، بعد غروب شمس اليوم الأربعاء، 29 من ذي الحجة 1446 هجريا، الـ 25 من يونيو 2025.

وتستند دار الإفتاء المصرية، في إعلان هلال شهر ذي الحجة على ما تعلنه المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية بعد رصد الهلال.

كان المعهد القومي للبحوث الفلكية، أًصدر بيانا حول ظروف وموعد خلال شهر المحرم وبداية العام الهجري الجديد 1447 هجريا .

ويولد هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 33 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 من ذي الحجة 1446 هـ الموافق 2025/6/25 (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 20 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (21 - 29 دقيقة).

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دار الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم ذي الحجة المعهد القومي للبحوث الفلكية العام الهجري الجديد
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