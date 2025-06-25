موعد امتحانات الدور الثاني 2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

كتب- أحمد الجندي:

تزايدت خلال الأيام الأخيرة عمليات البحث عبر محركات الإنترنت حول مواعيد امتحانات الدور الثاني 2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وذلك من قِبل الطلاب وأولياء أمورهم، بالتزامن مع إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي في عدد من المحافظات تدريجيًا.

بدء امتحانات الدور الثاني 2025 لصفوف النقل

بحسب الجدول الرسمي الذي أقرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل، والتي تشمل الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي (باستثناء الشهادة الإعدادية)، اعتبارًا من السبت الموافق 26 يوليو 2025، وذلك في مختلف المدارس والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

موعد امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2025

أما فيما يخص طلاب الشهادة الإعدادية، فقد حددت وزارة التربية والتعليم موعد انطلاق امتحانات الدور الثاني 2025 ليكون يوم الأحد 3 أغسطس 2025، على أن تُجرى الاختبارات وفق جدول موحد في كافة المحافظات، وهو نفس الجدول الذي تم اعتماده من قبل الوزارة بشكل رسمي لضمان توحيد المعايير في تقييم الطلاب الراسبين.

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