"الرقابة النووية" تواصل حملتها التوعوية من مكتبة مصر بالإسماعيلية

كتب – محمد صلاح:

واصلت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية حملتها التوعوية في إقليم القناة، بعقد ندوة تثقيفية من مكتبة مصر العامة بمحافظة الإسماعيلية، بهدف رفع الوعي بدور الهيئة في تنظيم ومراقبة الأنشطة النووية والإشعاعية، والرد على الشائعات المتداولة تزامنًا مع المستجدات الإقليمية.

وجاءت الفعالية ضمن سلسلة ندوات تنظمها الهيئة بالشراكة مع مكتبة مصر العامة، بموجب بروتوكول تعاون مشترك، وبرعاية اللواء أركان حرب طيار أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية.

عرض توضيحي ودعوة لتحري المعلومات من مصادر رسمية

بدأ اللقاء بعرض تقديمي للدكتورة ماهيتاب المناوي، رئيس إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي بالهيئة، استعرضت خلاله نشأة الهيئة، ومهامها الرقابية، والوضع الإشعاعي داخل مصر.

وأكدت أن الهيئة تتعامل بجدية مع الشائعات المنتشرة عبر منصات غير متخصصة، مشيرة إلى أهمية الرجوع للبيانات الرسمية المنشورة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وصفحاتها المعتمدة، إضافة إلى التنسيق مع الإعلاميين والصحف لنشر الحقائق وتطمين المواطنين.

حملة متواصلة في المحافظات وتفاعل مجتمعي واسع

تأتي ندوة الإسماعيلية ضمن حملة أطلقتها الهيئة عقب التطورات الإقليمية الأخيرة، وشملت مكتبات مصر العامة في بنها، والقاهرة، والجيزة، وتهدف إلى التفاعل المباشر مع الجمهور، وتعزيز الثقافة المجتمعية بشأن الطاقة النووية ومجالاتها.

وأكدت الدكتورة المناوي متابعة الهيئة المستمرة على مدار الساعة لتطورات الأوضاع النووية والإشعاعية على مستوى الإقليم، مشددة على أن الهيئة لم ترصد ما يدعو للقلق حتى الآن.