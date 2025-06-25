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تعيين الدكتور طاهر نصر نائبا للمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب

11:33 ص الأربعاء 25 يونيو 2025

الأكاديمية الوطنية للتدريب

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كتب- محمد سامي:


نشرت الجريدة الرسمية قرار رقم 227 لسنة 2025، قي العدد 25 مكرر (ب)، في 24 يونيو سنة 2025.

*المادة الأولى من القرار:
وجاءت المادة الأولى من القرار، بشأن تعيين الدكتور طاهر نصر عبد القادر رزق، نائبا للمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وذلك لمدة عام، اعتبارا من 1/7/2025، ويعامل المعاملة المالية المقررة للدرجة الممتازة.

*المادة الثانية من القرار:

بينما نصت المادة الثانية من القرار، بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، والصادر عن رئاسة الجمهورية في 28 من ذي الحجة سنة 1446 هجريا، الموافق 24 يونية سنة 2025.

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الأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتور طاهر نصر قرار جمهوري
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