كتب- محمد سامي:



نشرت الجريدة الرسمية قرار رقم 227 لسنة 2025، قي العدد 25 مكرر (ب)، في 24 يونيو سنة 2025.

*المادة الأولى من القرار:

وجاءت المادة الأولى من القرار، بشأن تعيين الدكتور طاهر نصر عبد القادر رزق، نائبا للمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وذلك لمدة عام، اعتبارا من 1/7/2025، ويعامل المعاملة المالية المقررة للدرجة الممتازة.

*المادة الثانية من القرار:

بينما نصت المادة الثانية من القرار، بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، والصادر عن رئاسة الجمهورية في 28 من ذي الحجة سنة 1446 هجريا، الموافق 24 يونية سنة 2025.