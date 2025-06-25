تعيين الدكتور طاهر نصر نائبا للمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب
كتب- محمد سامي:
نشرت الجريدة الرسمية قرار رقم 227 لسنة 2025، قي العدد 25 مكرر (ب)، في 24 يونيو سنة 2025.
*المادة الأولى من القرار:
وجاءت المادة الأولى من القرار، بشأن تعيين الدكتور طاهر نصر عبد القادر رزق، نائبا للمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وذلك لمدة عام، اعتبارا من 1/7/2025، ويعامل المعاملة المالية المقررة للدرجة الممتازة.
*المادة الثانية من القرار:
بينما نصت المادة الثانية من القرار، بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، والصادر عن رئاسة الجمهورية في 28 من ذي الحجة سنة 1446 هجريا، الموافق 24 يونية سنة 2025.
فيديو قد يعجبك: