إعلان

خبير: القاهرة تتحرك استباقياً لمنع انزلاق العراق في الفوضى

كتب : داليا الظنيني

09:14 م 01/04/2026 تعديل في 09:17 م

الدكتور طارق البرديسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، إن اتصال الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يحمل أهمية كبيرة في ظل تطورات الحرب الإيرانية، مشيرًا إلى أن العراق يمثل "البوابة الشرقية والأمن العربي الشرقي" وأن استقراره أمر حيوي لمنع اندلاع الفوضى والطائفية في المنطقة.

وأوضح البرديسي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن القاهرة تتابع عن كثب التداعيات المحتملة للصراع الإيراني على العراق، خاصة مع وجود طوائف وكتل لها علاقات إقليمية مع إيران، مؤكدًا أن مصر لا تتحرك فقط لمنع الحرب، بل لضمان ألا تنشأ أي أسباب قد تؤدي إلى تصاعد النزاعات الطائفية والمذهبية في العراق، مشددًا على خصوصية الدولة العراقية ودورها المركزي في أمن المنطقة.

وأشار إلى أن مصر تدرك حجم المخاطر المرتبطة بانزلاق العراق إلى الحرب الإقليمية، لافتًا إلى أن أي تصعيد في العراق قد يؤدي إلى «فوضى بلا حدود» وانهيار مفهوم الحدود الآمنة، ما يجعل التحرك المصري ضرورة استباقية للحفاظ على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط

اقرأ أيضًا:

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طارق البرديسي الأمن القومي استقرار العراق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق