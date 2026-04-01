قال الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، إن اتصال الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يحمل أهمية كبيرة في ظل تطورات الحرب الإيرانية، مشيرًا إلى أن العراق يمثل "البوابة الشرقية والأمن العربي الشرقي" وأن استقراره أمر حيوي لمنع اندلاع الفوضى والطائفية في المنطقة.

وأوضح البرديسي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن القاهرة تتابع عن كثب التداعيات المحتملة للصراع الإيراني على العراق، خاصة مع وجود طوائف وكتل لها علاقات إقليمية مع إيران، مؤكدًا أن مصر لا تتحرك فقط لمنع الحرب، بل لضمان ألا تنشأ أي أسباب قد تؤدي إلى تصاعد النزاعات الطائفية والمذهبية في العراق، مشددًا على خصوصية الدولة العراقية ودورها المركزي في أمن المنطقة.

وأشار إلى أن مصر تدرك حجم المخاطر المرتبطة بانزلاق العراق إلى الحرب الإقليمية، لافتًا إلى أن أي تصعيد في العراق قد يؤدي إلى «فوضى بلا حدود» وانهيار مفهوم الحدود الآمنة، ما يجعل التحرك المصري ضرورة استباقية للحفاظ على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط

اقرأ أيضًا:

اللواء أسامة كبير يكشف تفاصيل عملية "العصف المأكول" وتطورات قصف لبنان

أستاذ علوم سياسية: موازين القوة تميل لأمريكا وإسرائيل.. وإيران تركز على الصمود والندية

يوسف زيدان: إسرائيل تستخدم استراتيجية "استمالة الأقليات" لإعادة هندسة المنطقة