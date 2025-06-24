النقل تحذر من إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية

كتب- محمد نصار:

ناشدت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المواطنين، عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل مسير حركة القطارات.

كما أكدت الهيئة، في بيان، ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.

وتستمر وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر في استكمال حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

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