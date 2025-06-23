كتب- حسن مرسي:

قال الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة أطلقت غرفة طوارئ في مركز العمليات لمتابعة التطورات الإقليمية لحظة بلحظة، نظرًا لتغير الأوضاع بسرعة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدي على قناة ON، أن إجراءات احترازية تم اتخاذها لتعليق رحلات الخليج كليًا.

وأوضح عادل أن الرحلات توقفت مؤقتًا لإعادة تقييم الموقف بشكل دوري كل ساعة، مع استثناء الرحلات إلى جدة والمدينة والقصيم في السعودية، بينما تم تعليق الرحلات إلى الشارقة، أبو ظبي، دبي، الدوحة، البحرين، الدمام، والرياض.

وأكد الطيار أحمد عادل، أن الهدف هو تأمين سلامة الركاب، مع التأكيد على أن التوقف سينتهي بمجرد استقرار الأوضاع واستئناف الرحلات تدريجيًا.

وأضاف أن الشركة رفعت درجة الاستعداد إلى الحد الأقصى، شاملة المحطات الخارجية، للتعامل مع أي طارئ، موضحًا أن التقييم المستمر يهدف إلى ضمان اتخاذ قرارات دقيقة، مشيرًا إلى أن الإجراء يأتي كرد فعل على التوترات الإقليمية الحالية.

وأشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إلى أن التركيز الحالي يركز على حماية العمليات الجوية وسط الظروف المتقلبة.

وأكد الطيار أحمد عادل، أن الشركة تتابع الوضع عن كثب وستعلن عن أي تحديثات فورًا، مع التزامها بتقديم أعلى مستويات الأمان للمسافرين.