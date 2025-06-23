(أ ش أ):

أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أن الله حمى مصر مما حيك لها من مهالك، وهيأ له فارسا وطنيا مغوارا، الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي امتثل لإرادة شعبه، وقاد سفينة الوطن وسط أمواج عاتية، وتربص الأشرار، بثبات وحكمة لا تلين، زعيما جسورا لا يخشى في الحق لومة لائم، ولا يهاب التحديات مهما عظمت، متوجها باسمه وأعضاء المجلس بخالص الشكر والعرفان للرئيس ومعاهدته الوقوف خلفه صفا واحدا فداء لهذا الوطن.

جاء ذلك في كلمة المستشار رئيس مجلس الشيوخ اليوم الاثنين، بالجلسة الختامية لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول.