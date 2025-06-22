رئيسة القومي تستقبل ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر

كتبت- نور العمروسي:

استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة حنان حمدان ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى مصر ولدى جامعة الدول العربية والوفد المرافق لها وذلك لتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وشهد اللقاء حضور كل من شيرويت إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي بالمجلس وعمرو سفور مسؤول قسم حماية الطفل بالمفوضية، و الأستاذة منى باز معاون مسؤول الحماية بالمفوضية.