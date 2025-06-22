تعاون خماسي.. إطلاق مبادرة سكن كريم من أجل حياة كريمة

كتب- محمد نصار:

شهدت فعاليات تدشين مبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة" بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي عقدت تحت رعاية رئيس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون خماسي بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان.

شهد توقيع البروتوكول، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة، واللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والمحافظين والشخصيات العامة والقطاع الخاص والبنوك.

ويهدف البروتوكول إلى إطلاق المشروع رسميًا وتحديد آليات التنفيذ، بما يضمن سرعة الإنجاز وفاعلية التدخلات، حيث يعمل على تطوير ورفع كفاءة نحو 80 ألف منزل من منازل الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية موزعة على 20 محافظة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن المقرر أن تتم غالبية أعمال إعادة الإعمار وتأهيل المنازل داخل القرى بأيدي عاملة من أبناء القرى مما يخلق فرص عمل جديدة لأبناء هذه القرى، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

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