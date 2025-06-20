هل تشهد البلاد موجة حارة مع بداية فصل الصيف؟.. الأرصاد تكشف

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، موضحة أن البلاد ستشهد طقسًا صيفيًا مستقرًا نسبيًا، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية نتيجة تأثرها بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وأوضحت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن درجة الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على القاهرة الكبرى تبلغ نحو 36 درجة مئوية، إلا أن الإحساس الفعلي سيكون أعلى بسبب ارتفاع نسب الرطوبة الناتجة عن الكتل الهوائية الحارة القادمة من البحر المتوسط، والتي تحمل معها كميات كبيرة من بخار الماء.

طقس الجمعة: شديد الحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا

أكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس الجمعة سيكون شديد الحرارة خلال ساعات النهار على معظم مناطق الجمهورية، بينما سيكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، ومعتدلًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

نشاط للرياح واضطراب في الملاحة بخليج السويس

وأشارت إلى وجود نشاط ملحوظ للرياح على مناطق متفرقة، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في حركة الملاحة البحرية، خاصة في منطقة خليج السويس. حيث تتراوح سرعة الرياح ما بين 50 إلى 60 كيلومترًا في الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2 إلى 3 أمتار، ما يجعل المنطقة غير مناسبة لأعمال الصيد أو التنزه البحري.

في المقابل، لفتت غانم إلى أن البحر المتوسط يشهد حالة معتدلة تسمح بممارسة أنشطة الصيد والملاحة بشكل آمن.

الصيف يبدأ فلكيًا.. ودرجات الحرارة حول المعدلات

أكدت أن بداية فصل الصيف فلكيًا ستكون يوم السبت الموافق 21 يونيو، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة لتتراوح حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

نصائح لمواجهة الحرارة والرطوبة

وقدمت عضو هيئة الأرصاد الجوية، مجموعة من النصائح للمواطنين، أبرزها:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة.

شرب كميات كافية من المياه والسوائل.

ارتداء ملابس قطنية خفيفة ذات ألوان فاتحة.

التواجد في أماكن جيدة التهوية لتفادي الإجهاد الحراري أو ضربات الشمس.

تقلبات جوية محتملة وتحذير من الأنشطة البحرية

وأشارت إلى احتمالية تعرض بعض المناطق لتقلبات جوية مفاجئة خلال فصل الصيف، خاصة مع مرور منخفضات جوية قادمة من جنوب أوروبا، قد تسبب انخفاضًا مؤقتًا في درجات الحرارة أو تنشيط الرياح.

وحذرت من ممارسة الأنشطة البحرية في مناطق ارتفاع الأمواج، مشددة على أهمية الالتزام بتعليمات الجهات المعنية، واتباع التحديثات الرسمية من هيئة الأرصاد الجوية.

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