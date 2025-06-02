الكاتبة فاطمة ناعوت تنضم إلى الهيئة العليا لحزب العدل

كتب-عمرو صالح:

أعلن حزب العدل في بيان له انضمام الكاتبة الصحفية والأديبة فاطمة ناعوت إلى عضوية الهيئة العليا للحزب، وذلك في إطار توجه الحزب لاستقطاب الشخصيات العامة والمؤثرة من مختلف المجالات لتعزيز التنوع داخل مؤسساته القيادية وإيماناً بدور القوى الناعمة في دعم الحياة السياسية. بحسب البيان.

وأوضح النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن انضمام الكاتبة فاطمة ناعوت يُعد إضافة نوعية للحزب، نظرًا لما تمثله من حضور ثقافي ومجتمعي بارز وما تمتلكه من رصيد فكري وإنساني في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان.

من جانبها، أعربت فاطمة ناعوت عن سعادتها بهذه الخطوة مؤكدة دعمها لنهج الحزب القائم على التعددية والعدالة الاجتماعية مشيرة إلى أن العمل السياسي لا يكتمل إلا بشراكة حقيقية مع المثقفين وأصحاب الرؤى الإنسانية.

فاطمة ناعوت هي كاتبة صحفية وشاعرة ومترجمة، حصلت على شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة عين شمس. صدرت لها العديد من المؤلفات في مجالات الشعر والنقد والفكر وحقوق الإنسان.

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