"الأزهر" تحقق مع أستاذ جامعي تجاوز في التعامل مع طالب حاول الغش

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلي، عن إحالة أحد أعضاء هيئة التدريس وطالب بإحدى كليات الجامعة في أسيوط إلى التحقيق، وذلك على خلفية تجاوز الأستاذ في التعامل مع الطالب أثناء محاولته الغش داخل لجنة الامتحانات، بما يخالف الإجراءات القانونية المعمول بها.

وأكد نائب رئيس الجامعة، في بيان رسمي اليوم، أن هناك قواعد وإجراءات قانونية واضحة يجب اتباعها في حال ارتكاب الطالب لمخالفات داخل لجنة الامتحان، مثل الشوشرة أو محاولة الغش، مشددًا على ضرورة التزام الجميع بها حفاظًا على حقوق الأستاذ والطالب على حد سواء.

وتأتي الواقعة تزامنًا مع انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي 2024-2025، والتي بدأت في الأسبوع الأول من يونيو بجميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة.

وفي سياق متصل، شددت جامعة الأزهر على مجموعة من التعليمات والضوابط التي يجب الالتزام بها داخل لجان الامتحانات، أبرزها:

حظر التدخين داخل المباني وقاعات الكليات، بما في ذلك السجائر والشيشة الإلكترونية والغليون.

عدم السماح للطلاب بدخول الكلية بملابس غير لائقة أو تخالف القيم الجامعية، مثل البناطيل الممزقة.

منع دخول الهاتف المحمول إلى لجان الامتحانات بشكل قاطع.

حظر دخول الكتب أو المذكرات أو أي أوراق متعلقة بالمادة داخل اللجان.

ضرورة التزام الطلاب بإحضار أدواتهم الخاصة، ومنع تبادلها أثناء الامتحان.

التشديد على الالتزام بقواعد الامتحانات ومنع محاولات الغش.

منع الكتابة أو الرسم على جدران المباني أو تشويهها بأي صورة.

وأكدت إدارة الجامعة أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على الانضباط داخل الحرم الجامعي، وتوفير بيئة امتحانية عادلة وآمنة لجميع الطلاب.

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