كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن خطط الدولة في قطاع الطاقة تسير بخطى قوية، مشيرًا إلى أنه سيتم تأمين كامل احتياجات مصر من الغاز الطبيعي بنهاية شهر يونيو الجاري.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن شهر أغسطس المقبل يشهد بداية زيادة تدريجية في معدلات الإنتاج المحلي من الغاز، في خطوة تُعد الأولى من نوعها بهذا التصاعد المنتظم.

وأوضح رئيس الوزراء أن وزارة البترول أعلنت عن اكتشافات جديدة في هذا الإطار، حيث من المقرر دخول حقلين جديدين من منطقة الصحراء الغربية إلى الخدمة، والبدء في ضخ كميات إضافية من براميل البترول لدعم السوق المحلية.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تسير في تنفيذ هذه الخطط رغم التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة، مؤكدًا أن قطاع الطاقة يظل أولوية في استراتيجية التنمية الوطنية.

اقرأ أيضًا:

مدبولي يترأس أول اجتماع للجنة متابعة تداعيات التصعيد الإيراني الإسرائيلي

أول تعليق للمستأجرين على "الإيجار القديم": باطل دستوريًّا والوعود وهمية

الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدًا ينظم نسب العلاوات لموظفي الدولة

الحكومة توافق على إنشاء محطة دحرجة "رورو" بميناء السخنة لمدة 30 عامًا

قرار حكومي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ثورة 30 يونيو