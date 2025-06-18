كتب- محمد سامي:

استقبل اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وفدًا رفيع المستوى يضم مجموعة كبيرة من السفراء، يمثلون نحو نصف عدد دول القارة الإفريقية المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، بحضور السفير وائل شحاتة، مساعد وزير الخارجية لقطاع الشؤون الإفريقية.

وأكد عبد اللطيف أن الهيئة تنفذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع آفاق الشراكات واستثمار قوة العلاقات بين القاهرة والدول الإفريقية؛ من أجل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات التصنيع، وتبادل الخبرات، وتدريب الكوادر البشرية، والمشاركة في تنفيذ مشروعات تنموية متنوعة.

وأشار رئيس الهيئة إلى اعتزازه بزيارة الوفد الإفريقي، والتي تمثل فرصة مهمة لتعزيز الصورة الحقيقية حول قدرات الصناعة المصرية وتطورها في إطار الجمهورية الجديدة، مشددًا على أهمية الدور الذي يلعبه العمل الدبلوماسي في دعم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات؛ خصوصًا في ظل ما تقدمه مصر من حوافز مشجعة للمستثمرين في مختلف القطاعات.

وتم استعراض استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة؛ لا سيما في ما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي، ونقل وتوطين التكنولوجيا، والمشاركة في المشروعات الصناعية الحديثة وفقًا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية المؤهلة.

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الهيئة تشارك بالفعل في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في عدة دول إفريقية؛ ومنها مشروعات الطاقة المتجددة، وإدارة المياه.. وغيرها، مع الحرص على توفير منتجات بجودة عالمية وأسعار تنافسية تلبي احتياجات الأسواق الإفريقية.

وأضاف عبد اللطيف أن الهيئة تضع كل إمكاناتها التصنيعية، وتكنولوجياتها الحديثة، ومنظومتها التعليمية والتدريبية في خدمة أهداف التنمية بالقارة، مع التركيز على التعاون في مجالات نقل التكنولوجيا، والتصنيع المشترك، وبناء الكفاءات البشرية.

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الهيئة أولت اهتمامًا خاصًّا بمشروعات الطاقة النظيفة؛ حيث نفذت محطة طاقة شمسية بقدرة 4 ميجاوات في أوغندا، ويجري حاليًا تنفيذ محطة أخرى في جيبوتي؛ دعمًا للبنية التحتية للطاقة المتجددة بالقارة الإفريقية.

وأشار عبد اللطيف إلى أن الهيئة تفتح أبوابها للتعاون مع الأشقاء الأفارقة في كل المجالات الصناعية، انطلاقًا من إيمانها بأن "قوتنا في تكاملنا ونهضتنا في تعاوننا المشترك من أجل بناء مستقبل أفضل لشعوبنا".

وأكد السفير وائل شحاتة، مساعد وزير الخارجية لقطاع الشؤون الإفريقية، أن العديد من الدول الإفريقية تسعى باستمرار لتعزيز التعاون مع مصر في مجالات التصنيع، والتدريب، ونقل التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن كبرى الشركات الإفريقية، سواء الحكومية أو الخاصة، تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.

وأعرب وفد السفراء الأفارقة، خلال جولتهم بمعرض منتجات الهيئة، عن إعجابهم الشديد بالقدرات التصنيعية المتطورة للهيئة في مختلف المجالات، سواء الدفاعية أو الأمنية أو المدنية، مؤكدين أن السوق المصرية تمثل بيئة جاذبة للاستثمار، وتحظى بأهمية استراتيجية للدول الإفريقية والعربية على حد سواء.

وأشاد الوفد بالدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة العربية للتصنيع باعتبارها الظهير الصناعي للدولة المصرية، مؤكدين أنها تمتلك استثمارات جادة، وإمكانات تؤهلها لتأسيس مرحلة جديدة من التعاون وخلق فرص قوية في المستقبل القريب.

وتفقد السفراء الشركة العربية للطاقة المتجددة التابعة للهيئة؛ حيث اطلعوا على المشروعات الجارية، واستمعوا إلى شرح تفصيلي من مهندسي وفنيي الشركة حول مراحل وخطوط إنتاج الألواح الشمسية الحديثة، والماكينات المستخدمة، وطرق تنظيف الألواح، وكذلك القدرات التصنيعية المختلفة للهيئة في هذا المجال.

وزار الوفد محطة الطاقة الشمسية التابعة للهيئة العربية للتصنيع بمقر الشركة، والتي تتصل بالشبكة القومية للكهرباء، وشاهدوا الألواح الثابتة والمتحركة بالمحطة، معربين عن إعجابهم بطرق التنظيف المتطورة المصممة والمنفذة والمصانة بالكامل بأيدي كوادر الهيئة.