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"العمل" بعد إعادة حقوق 49 عاملًا بدولة عربية: الاستجابة فورية واجبة

01:45 م الأربعاء 18 يونيو 2025

وزير العمل محمد جبران

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كتب- عمرو صالح:

قال محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، إن الوزارة تؤكد على جميع المُلحقيين العماليين بالخارج، التواصل المُستمر مع العمال؛ خصوصًا في البلدان الأوروبية والعربية التي توجد فيها مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة، والاستجابة الفورية لمطالب العمال.

وأشاد جبران بنتائج تقرير تلقاه، اليوم الأربعاء، من أحد المكاتب الخارجية، بشأن التدخل الفوري للتحقيق في شكوى تقدم بها 49 عاملًا ضد شركة استقدام عِمالة داخل إحدى البلدان العربية؛ حيث نجح الملحق العمالي في تنظيم مفاوضة أسفرت عن قيام "إدارة الشركة" بإلغاء كل الإجراءات المُتخذة ضد هؤلاء العمال، وإصدار إقامة لكل منهم، وتقديم كل التسهيلات لمساعدتهم في استدامة عملهم.

وقال وزير العمل، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن توجيهاته مُستمرة للإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، وعددها 9 مكاتب منتشرة في بعض الدول الأوروبية والعربية، ذات الكثافة العالية من العمالة المصرية؛ لبذل كل الجهود، ليس بتوفير فرص عمل، أو الاستجابة الفورية للشكاوى والمطالب، فقط، بل وبالقيام أيضًا بدور التوعية بالحقوق والواجبات طبقًا لنُظم العمل في كل دولة .

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