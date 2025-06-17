كتب- محمد شاكر:

حذّر عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، من تبعات الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران خلال الفترة الأخيرة.

وقال موسى، على حسابه على فيسبوك، اليوم الثلاثاء إن "الحرب الجارية بين إسرائيل وإيران وإرهاصات التدخل المباشر للدول العظمى أو بعضها، تطرح تهديداتٍ خطيرة للأمن الإقليمي في الشرق الأوسط تتأثر به دوله ومجتمعاته. ومصر والشعب المصري ليسا بعيدين عن ذلك".

وأضاف: "أقترح طبقاً للمادة ٢٠٥ من الدستور التي أنشأت مجلس الأمن القومي دعوته للانعقاد العاجل، خاصة وأنه على رأس مسئولياته مواجهة الأزمات بشتى أنواعها التي تهدد أمن البلاد، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار التي تهدد الأمن القومي المصري في الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدي لها".