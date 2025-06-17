إعلان

عمرو موسى يقترح انعقادًا عاجلًا لمجلس الأمن القومي: لسنا بعيدين عن حرب إسرائيل وإيران

08:02 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد شاكر:
حذّر عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، من تبعات الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران خلال الفترة الأخيرة.

وقال موسى، على حسابه على فيسبوك، اليوم الثلاثاء إن "الحرب الجارية بين إسرائيل وإيران وإرهاصات التدخل المباشر للدول العظمى أو بعضها، تطرح تهديداتٍ خطيرة للأمن الإقليمي في الشرق الأوسط تتأثر به دوله ومجتمعاته. ومصر والشعب المصري ليسا بعيدين عن ذلك".

وأضاف: "أقترح طبقاً للمادة ٢٠٥ من الدستور التي أنشأت مجلس الأمن القومي دعوته للانعقاد العاجل، خاصة وأنه على رأس مسئولياته مواجهة الأزمات بشتى أنواعها التي تهدد أمن البلاد، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار التي تهدد الأمن القومي المصري في الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدي لها".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عمرو موسى جامعة الدول العربية إسرائيل إيران إيران وإسرائيل الرد الإيراني الحرب الإسرائيلية على إيران
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
برلماني: تعديلات "الإيجار القديم" استجابت لبعض المطالب وتجاهلت المستأجر الأصلي

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

حرائق وفزع وهروب.. ماذا فعلت صواريخ إيران بإسرائيل ليلًا؟ (فيديو)