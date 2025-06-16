كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، وعضو البرلمان، إن قانون الرقم القومي هو البطاقة الشخصية للعقار، منذ بداية الإنشاء إلى أن يهدم هذا العقار.

وأضاف شكري، في كلمته اليوم بمؤتمر أخبار اليوم، أن هذا القانون سيساعد المواطنين على الانتهاء من مشكلات الملكية والقضايا للأبد.

وتابع: يساعد هذا القانون في حصر نهائي للعقارات من الناحية الجغرافية والرقمية أيضا، كما يساعد الدولة في تحصيل الضريبة العقارية.

وأكد شكري، أن اللجنة الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء تسعى حاليا لاختصار الأوراق المطلوبة لتسجيل العقارات في مصر، الأمر الذي ينعكس على تصدير العقار.