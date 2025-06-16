النقل: منح رخصة تشغيل لشركة نقل جديدة تبدأ بالإسكندرية والساحل

كتب- محمد نصار:

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع عقد ترخيص شركة "رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري" للعمل في مجال نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وقع العقد المهندس ضياء الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ومحمد نشأت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة إنيفيتور وممثل المساهمين.

وصرح الوزير، بأن هذا التوقيع يأتي في إطار جهود الدولة نحو تشجيع وتعظيم دور الشركات المصرية في مجال النقل الذكي في مصر عبر تقديم حلول وخدمات نقل آمنة، سهلة، وبأسعار تنافسية لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع مع التركيز على التكنولوجيا والاستدامة، ويجسد تشجيع الدولة المصرية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات التنمية وتحسين جودة الحياة في المدن الكبرى عبر وسائل تنقل آمنة.

وتم استعراض خطة الشركة التنفيذية المقسمة إلى عدد من المراحل تبدأ بتشغيل تجريبي لمدة 3 أشهر في الإسكندرية والساحل الشمالي، على أن يمتد عملها في القاهرة ومدن الدلتا والصعيد والمدن السياحية خلال 18 شهرًا من التشغيل التجريبي.

كما ستقوم الشركة خلال العام الأول من التشغيل بضخ استثمارات حوالي 400 مليون جنيه بهدف الوصول إلى 425 ألف مستخدم نشط في خلال عامين وخلق فرص عمل لأكثر من 10 آلاف سائق مع نهاية العام الثاني من التشغيل.

ويبلغ عدد السيارات المسجلة في الشركة حاليًا 600 سيارة جاهزة للعمل في محافظة الإسكندرية والساحل الشمالي، وحيث تستهدف الشركة خلال 3 سنوات زيادة الأسطول إلى 100 ألف سيارة تعمل من خلال المنظومة في محافظات مصر.

وتقدم الشركة تجربة تنقل ذكي حديثة وآمنة، من خلال اعتمادها على تطبيق خدمات النقل المتكامل للمستخدمين arrw على منصتي جوجل بلاي وآب ستور، ويشمل النظام الرقمي المتكامل (تطبيق للركاب يتيح طلب السيارة وتتبع الرحلة والدفع الإلكتروني بسلاسة وتطبيق للسائقين يضمن أعلى مستويات الانضباط والتواصل الفوري مع مراكز الدعم وواجهة إشراف ذكية تُمكن من مراقبة جودة الخدمة والأداء على مدار الساعة).

جدير بالذكر أن شركة رحلة رايدز هي شركة مساهمة مصرية يتكون هيكلها من عدد من الشركات والمستثمرين المصريين وهم كالأتي (آي إف إف إم للاستثمار التجاري - باي Pie لاستشارات الشركات - بي إنيفيتور- مكتب مصطفى محمود عيسى).

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