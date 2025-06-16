غدًا.. حفل توزيع جوائز مسابقتي "مصر ترسم" و"مصر تقرأ" بمسرح السامر

كتب- محمد شاكر:

يشهد مسرح السامر بالعجوزة في السابعة مساء غدًا الثلاثاء، حفل توزيع جوائز مسابقتي "مصر ترسم" و"مصر تقرأ"، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، في إطار برامج وزارة الثقافة، لاكتشاف ودعم الموهوبين وصقل قدراتهم في مختلف المجالات الثقافية والفنية.

المسابقتان طرحتهما الهيئة للأطفال والشباب، خلال فترة الإجازة الصيفية العام الماضي ضمن مبادرة "مصر تبدع"، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

وتستهل فعاليات الحفل بافتتاح معرض فني يضم أعمال الفائزين في مسابقة "مصر ترسم" التي عنيت باكتشاف الموهوبين في مجالات الفنون التشكيلية من الأطفال والشباب وذوي الهمم، وقسمت إلى ثلاث فئات عمرية، الأولى من 6 إلى 12 عاما، الثانية من 13 إلى 18 عاما، الثالثة من 19 إلى 27 عاما.

وتتنوع الأعمال الإبداعية المقدمة ما بين المجسمات واللوحات الفنية بخامات متنوعة، بالإضافة إلى أعمال أخرى بتقنية الكولاچ، عن موضوعات خاصة بمفردات البيئة وخصوصيتها الثقافية، أثر التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية عليها، المشروعات القومية، وغيرها.

ويشهد الحفل تكريم الفائزين في المراحل العمرية الثلاثة من المسابقة بمنحهم جوائز مالية، ويحصل المركز الأول 25 ألف جنيه، والثاني 20 ألف جنيه، والثالث 15 ألف جنيه، والرابع 10 آلاف جنيه، والخامس 8 آلاف جنيه، والسادس 7 آلاف جنيه، والسابع 6 آلاف جنيه، والثامن 5 آلاف جنيه، والتاسع 4 آلاف جنيه، بينما يُمنح المركز العاشر 3 آلاف جنيه.

ويحصل 30 طفلا من الفائزين من مواقع مختلفة على حقيبة بها ألوان وأدوات خاصة بالفنون التشكيلية.

كما يشهد الحفل تكريم الفائزين في مسابقة "مصر تقرأ"، التي استهدفت تلخيص إصدارات وزارة الثقافة من خلال الفئات العمرية سالفة الذكر، بجانب مشاركة لذوي الاعاقة، ومنهم المكفوفين بإرسال الملفات بالطريقة العادية أو بطريقة "برايل" أو مقطع صوتي لكل كتاب.

وعن الجوائز المالية للمسابقة، يمنح الفائزون من المركز الأول إلى العاشر الجوائز المالية ذاتها المعلن عنها في مسابقة مصر ترسم، كما يمنح الفائزون من المركز الأول وحتى العشرين، اشتراكات مجانية بمكتبات الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويحصل الفائزون من المركز الحادي عشر وحتى العشرين، على مكتبة متنوعة.

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