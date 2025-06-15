خبير: ضربات إيران على حيفا قد تعيد تشكيل قرارات إسرائيل العسكرية

كتب- حسن مرسي:

قال العميد محمود محي الدين، الباحث السياسي في الشأن الإقليمي، إن إيران استخدمت لأول مرة صواريخ شهاب 5 و6 في هجماتها على حيفا وتل أبيب، مما يمثل تطوراً نوعياً في قدراتها الصاروخية.

وأضاف، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن طهران اعتمدت استراتيجية تنويع عمليات الإطلاق باستخدام صواريخ باليستية وفائقة الصوتية لتحقيق ضربات دقيقة ومؤثرة.

وأوضح محي الدين أن هجمات الليلة استهدفت مواقع استراتيجية، مثل حيفا التي شهدت إصابات مباشرة وحرائق واسعة، ومنطقة قريبة من القدس تضم معسكرات عسكرية وأحياء سكنية للجيش الإسرائيلي.

وأشار إلى أن حيفا، كونها العاصمة الاقتصادية لإسرائيل، تضم ميناءً رئيسياً وقاعدة بحرية وخزانات أمونيا، مما يجعل إصابتها ذات تأثير اقتصادي وبيئي كبير قد يجبر إسرائيل على إعادة تقييم عملياتها العسكرية.

وأكد محي الدين أن إيران تمتلك القدرة الصاروخية لاستهداف مفاعل ديمونة في النقب، رغم حمايته بمنظومات دفاع جوي متقدمة، رداً على تهديدات إسرائيل بضرب منشآت إيران النووية.

وقال إن استهداف إسرائيل لمدينة مشهد، التي تضم مزارات روحية ومخازن أسلحة استراتيجية، يحمل دلالات رمزية وعسكرية، مشيراً إلى شائعات عن وجود منشأة نووية سرية هناك، مؤكدًا أن نجاح إيران في إصابة أهدافها قد يهز الثقة الإسرائيلية ويغير مسار الصراع الإقليمي.