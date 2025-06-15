كتب- حسن مرسي:

قال النائب والإعلامي أسامة شرشر، رئيس تحرير جريدة النهار، إن مصر تظل اللاعب الرئيسي في الشرق الأوسط، رغم محاولات إسرائيل لاستبعاد دورها، مؤكداً أن القوات المسلحة المصرية تمثل ركيزة الأمن القومي العربي.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية إيمان العقاد في برنامج "مباشر من مصر" على الفضائية المصرية، أن بيان وزير الخارجية المصري كان قويًا وواضحًا في رفض استخدام القوة العسكرية الإسرائيلية لفرض رؤية نتنياهو لشرق أوسط جديد.

وأوضح شرشر أن إسرائيل، بدعم أمريكي، تتصرف كدولة مارقة، تخترق المجال الجوي العراقي لضرب إيران وتمارس العنف في غزة وسوريا، بينما تعاني إيران من اختراق استخباراتي خطير كشف عن وجود جواسيس إسرائيليين داخلها.

وأشار إلى أن مصر، بقيادتها الحكيمة، تنبهت لهذه التحديات ونوّعت مصادر سلاحها، معتمدة على جهاز مخابرات يعد من الأقوى عالميًا، مما يعزز جاهزيتها لحماية الأمن القومي.

وأكد شرشر أن الرد الإيراني على إسرائيل، الذي أصاب منشآت نفطية وبحثية، أعاد الرعب للإسرائيليين، مماثلاً لمعاناة الفلسطينيين في غزة، مشيداً بدعم باكستان لإيران بالأسلحة.

وقال إن إغلاق إيران لمضيق هرمز، الذي يمر عبره 17 مليون برميل نفط يوميًا، قد يتسبب في انفجار أسعار الطاقة عالميًا، محذرًا من تداعيات الدعم الأمريكي غير المحدود لإسرائيل.

وأكد النائب والإعلامي أسامة شرشر، أن مصر تقف مع الحق والشرعية الدولية، داعياً الدول العربية للاصطفاف خلف القيادة المصرية لوقف مخطط التمدد الإسرائيلي.