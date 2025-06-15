إلغاء رحلات "مصر للطيران" إلى بيروت وعمّان وبغداد وأربيل

كتب- أحمد السعداوي:

أعلنت شركة "مصر للطيران" إلغاءَ رحلاتها المتجهة إلى مطارات بيروت وعمّان وبغداد وأربيل؛ نظرًا للأحداث الجارية في المنطقة، وحرصًا على سلامة عملائها، وذلك لحين استقرار الأوضاع.

وتهيب الشركة، حسب بيانها اليوم الأحد، بالعملاء المسافرين على متن الرحلات المتجهة إلى الوجهات المذكورة والقادمة منها، مراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات "مصر للطيران"

على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر، أو الرقم الأرضي 090070000، أو الرقم الدولي 97142306666+، أو الرقم الدولي 966122297777+، أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com ، أو أقرب مكتب بيع لـ"مصر للطيران" أو الوكيل السياحي .

جدير بالذكر أن منطقة الشرق الأوسط تشهد واحدةً من أخطر موجات التصعيد العسكري منذ سنوات، بعد اندلاع مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران، تحوَّلت سريعًا من تهديدات متبادلة إلى ضربات جوية عنيفة وهجمات طالت عمق كلا البلدَين.

وقصفت إسرائيل، فجر الجمعة الماضية، أهدافًا داخل الأراضي الإيرانية؛ بينها منشآت نووية ومواقع عسكرية حساسة، إضافة إلى اغتيالات طالت كبار القادة العسكريين وأيضًا علماء نوويين، لتكون تلك الضربة الأقوى منذ بدء الهجمات المتبادلة بين الطرفَين.

وردت إيران بعد ساعات على الهجوم الإسرائيلي واغتيال قادتها، عبر سلسلة هجمات صاروخية وطائرات مسيرة استهدفت عدة مدن إسرائيلية؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين في تطور ينذر بانزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية واسعة النطاق.