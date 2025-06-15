كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، 4 قرارات لإزالة مخالفات بناء وتعديات بمدن: القاهرة الجديدة، وبورسعيد الجديدة "سلام"، والقطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي.

وأكد الوزير مواصلة إزالة التعديات والمخالفات الواقعة على الأراضي تحت ولاية أجهزة تنمية المدن الجديدة، وأن هناك تعليمات لرؤساء ومسئولي أجهزة المدن بذلك وهذه مسئوليتهم المباشرة، وذلك في إطار تعظيم الاستفادة من الأراضي من خلال طرح المزيد من الفرص الاستثمارية، ومنع الظواهر العشوائية.

ونصت القرارات، على أن تزال مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض رقم (194) امتداد النرجس (G) - التجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، والمتمثلة في بناء أعمدة بدروم وسور خرساني، ومخالفات البناء المقامة بمدينة بورسعيد الجديدة "سلام" وعددها 14 مخالفة، ومخالفات البناء المقامة بدون ترخيص لعدد 7 مبان بالطوب الأبيض بمنطقة جميمة مركز الضبعة، داخل حدود القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي.

ونصت القرارات على أن تتولى أجهزة تنمية مدن القاهرة الجديدة، وبورسعيد الجديدة "سلام"، والقطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، تنفيذ الإزالات بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص.