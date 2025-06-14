متحدث الحكومة يكشف تفاصيل تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير

كتبت- داليا الظنيني:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر في 3 يوليو 2025، جاء نتيجة التصعيد الإقليمي الراهن.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية غزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن رئيس الوزراء أوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم أن التداعيات الإقليمية المتوقع استمرارها لفترة طويلة تتزامن مع موعد الافتتاح، مما دفع الحكومة لتأجيل الحدث.

وأوضح الحمصاني أن الهدف من التأجيل هو ضمان إقامة الافتتاح بأفضل صورة ممكنة وبمشاركة دولية واسعة، مشيرًا إلى أن الحكومة أكملت معظم الاستعدادات، لكن الظروف الإقليمية استدعت هذا القرار.

وأشار إلى أن موعدًا جديدًا سيُعلن خلال الربع الأخير من العام الجاري، مؤكدًا أن الحفل سيكون على أعلى مستوى لتعزيز مكانة المتحف على خريطة السياحة العالمية.

وأكد الحمصاني أن تأجيل الافتتاح لا يعكس أي تهديد أمني على مصر، قائلاً إن الوضع في البلاد آمن ومستقر تمامًا.

وقال إن التداعيات التي أشار إليها رئيس الوزراء تتعلق بالآثار الاقتصادية للأحداث الإقليمية على مصر ودول المنطقة، خاصة في ظل أهمية الشرق الأوسط كمركز لخطوط الملاحة العالمية.

وأضاف الحمصاني أن التصعيد الإقليمي قد يؤثر اقتصاديًا على مستوى العالم، لكنه طمأن المواطنين بأن مصر لن تواجه انعكاسات أمنية مباشرة.

وشدد المتحدث على أن القرار يحظى بتأييد شعبي، حيث يهدف إلى تقديم المتحف المصري الكبير كوجهة سياحية عالمية بأفضل الظروف الممكنة.