نص تقرير "خطة النواب" بشأن الموازنة العامة الجديدة قبل التصويت عليها

كتب- نشأت علي:

يستعد مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري، للتصويت على الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2025/2026، وذلك بعد انتهاء لجنة الخطة والموازنة بالمجلس من إعداد تقريرها النهائي بشأنها.

كان وزير المالية أحمد كجوك، استعرض أهم ملامح الموازنة الجديدة أمام مجلس النواب حيث قال إن الموازنة الجديدة للعام 2025-2026 ستكون موازنة "النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال"، حيث تشهد تخصيص 78 مليار جنيه "مساندة هي الأكبر" للأنشطة الصناعية والتصديرية.

وأكد الوزير، في رسائل محفزة لمجتمع الأعمال خلال إلقاء البيان المالي لمشروع موازنة العام المقبل 2025-2026، أمام مجلس النواب، أنهم يستهدفون تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي.

وأشار إلى تخصيص 8.4 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية؛ لاستيعاب المزيد من السائحين، و44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 93%، وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز لدعم المصدرين.

وقال الوزير، إنه تم تخصيص 29.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69% عن موازنة العام الحالي؛ لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و5 مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و3 مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة.

وجاء التقرير النهائي للموازنة العامة للدولة الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على النحو التالي:

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