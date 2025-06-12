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أحمد السمالوسي: الدولة تبذل جهودًا حثيثة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز مكانة الفلاح

07:30 م الخميس 12 يونيو 2025

الخبير الزراعي أحمد السمالوسي

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كتب- عمرو صالح:

‏أكد الخبير الزراعي أحمد السمالوسي، أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز مكانة الفلاح المصري، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تتمحور حول مسارين رئيسيين هما التوسع الأفقي والرأسي.

وأضاف "السمالوسي"، في مداخلة مع قناة "النيل للأخبار"، أن التوسع الأفقي يتمثل في إطلاق مشروعات زراعية قومية كبرى، من أبرزها مشروع الدلتا الجديدة، وتوشكى الخير، وشرق العوينات، وشمال وجنوب سيناء"، مضيفًا أن هذه المشروعات تستهدف إضافة مساحات زراعية جديدة وتعظيم الرقعة الزراعية.

وتابع السمالوسي: "التوسع الرأسي، يتجلى في العمل على رفع إنتاجية الفدان من خلال جهود المراكز البحثية وتطوير التقاوي وأساليب الزراعة والدولة تطبق حاليًا سياسات الزراعة التعاقدية، والتي تهدف إلى ضمان حصول المزارع على سعر مجزٍ لمحاصيله، إلى جانب سياسة أسعار الضمان التي تم تفعيلها مؤخرًا على محاصيل رئيسية".

‏وأشار الخبير إلى أن الحكومة حددت سعرًا مضمونًا للقمح يبلغ 2200 جنيه للأردب، ما ساهم في زيادة معدلات التوريد هذا الموسم، كما تم تطبيق أسعار ضمان على محاصيل فول الصويا وعباد الشمس والذرة الرفيعة وهو ما يعد خطوة مهمة لتحفيز المزارعين على التوسع في زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية.

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الخبير الزراعي أحمد السمالوسي القطاع الزراعي مشروع الدلتا الجديدة الزراعة
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