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تفاصيل زيارة وزير الكهرباء المفاجئة لمسضتشفى ألماظة

01:29 م الخميس 12 يونيو 2025

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

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كتب- محمد صلاح:

قال مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، أجرى زيارة تفقدية مفاجئة لمستشفى الكهرباء بألماظة في تمام الساعة التاسعة والنصف استهلّها بالمرور على الاستقبال ثم تفقد بعض العيادات التي تقدم الخدمات الطبية في مقدمتها عيادة العلاج الطبيعي.

ونوه المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم، أن الوزير ناقش مع بعض العاملين من الموظفين بالخزينة استراتيجية العمل داخل المنظومة والتعامل مع المترددين على المستشفى من العاملين.

واستمع وزير الكهرباء، خلال زيارته، لبعض المطالب من قبل المترددين على المستشفى، ورأيهم في مستوى الخدمات الطبية المقدمة والتي أشادوا بها، باستثناء بعض المشكلات في الحصول على نواقص الأدوية.

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الدكتور محمود عصمت زيارة وزير الكهرباء مستشفى ألماظة
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