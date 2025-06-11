مدبولي يتابع الترتيبات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير

كتب- محمد سامي:

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لتنظيم فعاليات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار، واللواء وليد عارف، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والسفير محمد الملا، مساعد وزير الخارجية، و طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، والدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، و خالد نوفل، مساعد وزير المالية، ومسؤولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن اللقاء اليوم بكامل تشكيل اللجنة العليا لتنظيم فعاليات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، يأتي بهدف متابعة اللمسات الأخيرة لمختلف فعاليات الافتتاح، والاطمئنان على مختلف الترتيبات، مؤكداً أنه سيكون هناك زيارات ميدانية متواصلة لمتابعة كل التفاصيل على أرض الواقع.

الاستعدادات الأمنية والتنقلات الخاصة بالضيوف

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على المتابعة المستمرة لمختلف تفاصيل الموقف التنفيذي واللوجيستي، وكذا ترتيبات الاستقبال لكبار الضيوف، والاستعدادات الأمنية والتنقلات الخاصة بالضيوف من مقار اقامتهم إلى المتحف المصري الكبير، وذلك بما يسهم في خروج هذه الاحتفالية وهذا الحدث الاستثنائي بأفضل صورة تليق بعراقة وتاريخ مصر.

رفع كفاءة كوبري تقاطع الطريق الدائري

وخلال الاجتماع، عرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، تقريراً حول الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة النقل في نطاق المتحف المصري الكبير، حيث تناول سير العمل في مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، والذي يتم تنفيذه بطول 110 كم، وتطرق على نحو تفصيلي للقطاعات الجاري تنفيذها ضمن هذا المشروع في نطاق المتحف المصري الكبير، وما تتضمنه من رفع كفاءة كوبري 9 د، ورفع كفاءة كوبري تقاطع الطريق الدائري مع طريق الاسكندرية الصحراوي، وكذا توسعة كوبري تقاطع الطريق الدائري مع طريق الاسكندرية الصحراوي، وقطاع طريق الاسكندرية الصحراوي إلى تقاطع طريق الواحات، وتطوير المسافة من المريوطية حتى المنصورية، إلى جانب تطوير كوبري 8، وإنشاء كوبري زويل، وتطوير الطريق السياحي، وجاءت نسب التنفيذ لتلك القطاعات على نحو متقدم.

موقف تنفيذ الأتوبيس الترددي السريع BRT

كما تطرق الفريق مهندس كامل الوزير، إلى موقف تنفيذ الأتوبيس الترددي السريع BRT، والذي تم التشغيل التجريبي له في بعض القطاعات، ويتم تنفيذه بإجمالي 48 محطة، بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، هذا إلى جانب استعراض موقف تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق، والذي يخدم المتحف المصري الكبير أيضاً من خلال محطة تحمل اسم "محطة المتحف المصري الكبير"، وذلك ضمن 17 محطة تشملها هذه المرحلة من هذا الخط، المنفذة بطول 19 كم، وتمتد من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر حتى محطة الفسطاط، وتناول بشكل تفصيلي سير العمل بالمكونات المختلفة لتنفيذ محطة المتحف المصري الكبير، وكذا محطة الرماية القريبة أيضاً من هذا المشروع الحضاري المميز.

رفع كفاءة الطرق والكباري

بدوره، عرض الدكتور ابراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، الموقف التنفيذي للأعمال الجارية ضمن نطاق المحافظة، في إطار مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، بما في ذلك أعمال توسعة وتطوير ورفع كفاءة الطرق والكباري، وكذا مشروع الهوية البصرية للطريق الدائري، والذي يتضمن تنفيذ دهان المنازل على جانبي الطريق بألوان متناسقة، وإضافة عناصر مميزة ترتبط بالحضارة المصرية العريقة.

اضافة المسطحات الخضراء

كما عرض المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، تفاصيل أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، والتي تستهدف الظهور بالشكل الحضاري وبما يعزز الصورة البصرية للمنطقة المحيطة، ومن بين ذلك اعمال تطوير عدد من المحاور المرورية والكباري، واعمال الرصف لبعض الطرق واضافة المسطحات الخضراء، واعمال الانارة والتجميل وغيرها.

الانتهاء من جميع الأعمال داخل المشروع بنسبة تنفيذ 100%

وخلال الاجتماع، قدم اللواء وليد عارف، عرضًا حول ما نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من أعمال في إطار مشروع المتحف المصري الكبير، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال داخل المشروع بنسبة تنفيذ 100%، موضحاً أنها شملت تنفيذ الممشى السياحي بطول 1270م، وعدد من المنشآت الإدارية والتجارية والخدمية، خاصة به، هذا فضلا عن الأعمال الخاصة بتمهيد ورصف وسفلتة 8 طرق بإجمالي أطوال تتجاوز 8 كم، وكذا تنفيذ 5 مناطق انتظار سيارات بطاقة استيعابية تصل إلى 187 أتوبيسا على مساحة إجمالية تبلغ 25 ألف م2 مسطح، بالإضافة إلى إنشاء منطقتي انتظار خارجيتين للسيارات والأتوبيسات على مساحة 60 ألف م2، بقدرة استيعابية تصل إلى (1460 سيارة ملاكي/ 54 أتوبيسا/ 100 عربة جولف).

ونوه اللواء وليد عارف، خلال العرض، أيضاً إلى الموقف التنفيذي الخاص بأعمال الشبكات والمرافق، وما شمله من أعمال تتعلق بمسارات وتغذية الإضاءة الخارجية لواجهة المتحف الرئيسية، وأعمال شبكة الجهد المنخفض والمتوسط، هذا فضلا عن أعمال شبكات صرف مياه الامطار، والتغذية بالمياه، ومكافحة الحريق، وغرف الكهرباء.

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