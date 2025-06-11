"الرقابة الصحية": التعاون مع جايكا خطوة إستراتيجية

كتب - أحمد جمعة:

أكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية الدكتور أحمد طه، أن تحقيق الرعاية المتمركزة حول المريض هو التزام وطني وإنساني يتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة، ورؤية القيادة السياسية نحو بناء نظام صحي آمن وعادل، يوفر خدمات صحية وفقا لأعلى مستويات الجودة العالمية، ويحترم احتياجات المريض، ويراعي خصوصياته في كل مراحل الرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أحمد طه، اليوم الأربعاء بوفد وكالة التعاون الدولي اليابانية “جايكا”، لبحث سبل التعاون لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل وتطبيق مشروع “الرعاية المتمركزة حول المريض (PCC)”، والذي يمثل أحد المشروعات المتميزة بالتعاون الإستراتيجي المصري الياباني في تطوير المنظومة الصحية.

وأوضح الدكتور أحمد طه، أن تجربة المريض خلال رحلته للحصول على الخدمة داخل المنشأة تعد المؤشر الأهم لقياس مستوى جودة الرعاية الطبية المقدمة له.. مشيرا إلى أن معايير الجودة الصادرة عن “جهار” والحاصلة على الاعتماد من منظمة “الإسكوا” الدولية، تعتمد على آليات فعالة لرصد وتحليل مدى رضا المرضى، والتعامل مع الشكاوى والملاحظات بصورة منهجية تسهم في تحسين الأداء بشكل مستدام، إلى جانب تمكين الفرق الطبية والإدارية داخل المنشآت الصحية من خلال برامج تدريبية متخصصة، والمتابعة والتقييم المستمر، بما يضمن تطبيق ممارسات مبنية على الأدلة العلمية وتركز على تحقيق أفضل النتائج الصحية الممكنة للمرضى.

ومن جانبهم، استعرض فريق وكالة التعاون الدولي اليابانية “جايكا”، ملامح المرحلة الحالية من المشروع، الذي يشمل 22 منشأة صحية من مختلف القطاعات (الحكومية، الخاصة، الجامعية)، موزعة على محافظات المرحلتين الأولى والثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشادت إيتو تومومي، ممثل وكالة التعاون الدولي اليابانية “جايكا”، بالتطور الكبير الذي يشهده النظام الصحي المصري، وبالدور الريادي الذي تلعبه الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في تطبيق معايير الجودة بالمنشآت الصحية، مشيرة إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل نموذجا مميزا للإصلاح الصحي، تلتقي أهدافه مع فلسفة “جايكا” في دعم التنمية المستدامة.

كما تناول اللقاء مناقشة الجانبين لآليات نشر ثقافة الجودة بالرعاية الصحية وفقا للمعايير الوطنية الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى جانب آفاق التعاون في مجالات تدريب الكوادر من GAHAR، وتنفيذ برامج محاكاة للنماذج اليابانية الناجحة في مجال تحسين الجودة، لاكتساب خبرات عملية في تطبيق نموذج الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض.

شارك في الاجتماع، كوتا إيواكي منسق المشروع، نورييكي مياموتو رئيس فريق الخبراء، د. أحمد الجيزي مسئول برامج الصحة بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، د. عمار فرج مسئول فني أول بالمشروع وأخصائي إدارة وجودة الرعاية الصحية وطب الأزمات والكوارث، د. منال مسلم مسئول إداري أول بالمشروع.