اليوم.. عرض "رفرفة" ضمن التجارب النوعية على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي

كتب- محمد شاكر:

يشهد مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، في الثامنة مساء غد الأربعاء، العرض المسرحي "رفرفة" ضمن عروض الموسم الحالي، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، والمقدمة بالمجان بفرع ثقافة الإسكندرية، في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض تجربة نوعية لقصر ثقافة الأنفوشي، تأليف إيهاب جابر، فكرة وإخراج أكرم نجيب، ويناقش قضية الصراع من أجل السيطرة على الموارد باعتبارها المفتاح الحقيقي للسيادة والسلطة، ويقدم العرض بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

ويعد مشروع "التجارب النوعية" أحد أشكال الإنتاج المسرحي التي تتيحها هيئة قصور الثقافة سنويا لشباب المبدعين، وتشمل تقديم أعمال مسرحية تعتمد على الابتكار والتجديد من خلال تجارب في الفضاءات المفتوحة أو الأثرية وغيرها من الأماكن، لإثراء المشهد المسرحي ودفعه نحو آفاق جديدة.

"رفرفة" إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وينفذ بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة محمد حمدي، وفرع ثقافة الإسكندرية، بإدارة د. منال يمني.

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