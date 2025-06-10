كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تفتح جامعة الأزهر، باب اختبارات القدرات للقبول بالكليات التي يتطلب القبول بها عقد اختبار قدرات بعد انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية التي تختتم أعمالها 10 يوليو المقبل.

وتتيح جامعة الأزهر، التقدم لاختبارات القدرات عبر بوابة جامعة الأزهر الإلكترونية، على أن يتم تحديد مواعيد عقد الاختبارات طبقا لظروف كل كلية.

وجاءت كليات جامعة الأزهر التي يتطلب الالتحاق بها اختبارات قدرات، على النحو التالي:

1- كلية التربية بنين بالقاهرة

تتطلب الكلية أداء اختبار القدرات من أجل الالتحاق بها وذلك في تخصصات: (عام انتظام - شعبة التعليم الأساسي - شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظام - شعبة الخدمة الاجتماعية انتظام - شعبة التربية الفنية رسم انتظام - شعبة التربية الخاصة انتظام).

2- كلية التربية بنين في تفهنا الأشراف

تتطلب الكلية أداء اختبار القدرات من أجل الالتحاق بها وذلك في تخصصات: (شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظام - شعبة الخدمة الاجتماعية انتظام - شعبة التربية الخاصة انتظام - تخصص عام انتظام).

3- كلية التربية بنين بأسيوط

تتطلب الكلية أداء اختبار القدرات من أجل الالتحاق بها وذلك في تخصص شعبة التربية الخاصة انتظام.

4- كلية التربية بنات بالقاهرة.

5- كلية التربية بنات بأسيوط.

تتطلب الكلية أداء اختبار القدرات من أجل الالتحاق بها وذلك في تخصصات: (شعبة التربية الخاصة انتظام - شعبة رياض أطفال).

6- كلية القرآن الكريم بنين بطنطا.

7- كلية الدعوة الإسلامية بنين بالقاهرة.

8- كلية التربية الرياضية بنين بالقاهرة.

9- كلية التربية الرياضية بنات الخانكة.

10- كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة.

تتطلب الكلية أداء اختبار القدرات من أجل الالتحاق بها وذلك في تخصص شعبة رياض الأطفال.

11- كلية التمريض بنات القاهرة.

12- كلية الدراسات الإنسانية بنات في تفهنا الأشراف

تتطلب الكلية أداء اختبار القدرات من أجل الالتحاق بها وذلك في تخصصات: (شعبة رياض الأطفال - شعبة التربية).

13- اللغات والترجمة بنين بالقاهرة

تتطلب الكلية أداء اختبار القدرات من أجل الالتحاق بها وذلك في تخصصات: (شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الأوردية انتظام - شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية انتظام - شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية انتظام - شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية انتظام - شعبة الترجمة الفورية إنجليزي انتظام - شعبة دراسات إسلامية لغات أفريقية انتظام - تخصص عام انتظام - شعبة اللغة الإنجليزية انتظام).