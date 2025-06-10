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لخفض الدين وإصدار الصكوك.. قرار جمهوري بتخصيص قطعة أرض لصالح "المالية"

07:17 م الثلاثاء 10 يونيو 2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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القاهرة - أ ش أ:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا حمل رقم ٣٠٣ لسنة ٢٠٢٥ بتخصيص قطعة أرض بمساحة ٤١٥١٥,٥٥ فدان تقريبًا تعادل ١٧٤٣٩٩٩٠٠م٢ من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.


وبحسب القرار، يأتي ذلك لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.


نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي الصكوك وزارة المالية
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