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تفاصيل بيع 105 عربات مترو بمشتملاتها بالخط الأول - مستند

12:52 م الثلاثاء 10 يونيو 2025

تفاصيل بيع 105 عربات مترو بمشتملاتها بالخط الأول

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كتب- محمد نصار:

تستعد وزارة النقل لبيع 105 عربات مترو أنفاق بمشتملاتها بالخط الأول لمترو الأنفاق حول القاهرة الكبرى، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب مستند حصل مصراوي عليه، فإن البيع سيكون من خلال مزايدة محدودة، تشمل بيع الـ 105 عربات بكافة مشتملاتها من جسم العربات والمولد والكمبروسرات ومواتير الجر وشاسيه البوجي.

ويبلغ سعر شراء كراسة الشروط 10 آلاف جنيه غير شاملة الدمغات والضرائب والمحررات.

كما تبلغ قيمة مبلغ التأمين الابتدائي 250 ألف جنيه، ومن المقرر أن يُقدم العطاء في مظروفين مغلقين أحدهما فني والآخر مالي.

وتم تحديد يوم 15 يونيو 2025 كموعد لاستلام المظاريف والفتح الفني والمالي لها في الساعة 12 ظهرًا على أن يتم تقديم تأمين نهائي قدره 5% في حالة الرسو.

المترو

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بيع عربات مترو بالخط الأول وزارة النقل بيع 105 عربات مترو بمشتملاتها
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