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قبل الافتتاح الرسمي.. إليك أسعار خدمة الجولات بالمتحف المصري الكبير

05:00 ص الثلاثاء 10 يونيو 2025

المتحف المصري الكبير

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كتب- محمد شاكر:

أسابيع قليلة تفصلنا عن الحدث الذي ينتظره عشاق الحضارة المصرية القديمة في العالم كله، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير، وسط استعدادات مكثفة لوضع الخطوط العريضة والملامح الرئيسية لهذا الاحتفال الرسمي، الذي من المقرر أن يكون في 3 يوليو المقبل.

وفيما يلي نستعرض ثمن تذكرة الجولة السياحية، قبل افتتاح المتحف، حيث يمكنك الاستمتاع بهذه الرحلة بمفردك أو من خلال جولة إرشادية مدتها 90 دقيقة.

وفيما يلي التفاصيل كاملة:
الجولات الإرشادية متاحة باللغة العربية والإنجليزية..

- إذا كنت ترغب في حجز جولة إرشادية خاصة بلغة مختلفة، يُرجى التواصل على legacy.booking@hassanallam.com
لحجز الشركات ووكلاء السفر، يرجى التواصل على legacy.booking@hassanallam.com.

- ولحجز الزيارات المدرسية، يرجى التواصل على learning@gem.eg.

- تتوفر مواقف للسيارات في الموقع مقابل رسوم

- لا يسمح بإحضار طعام ومشروبات من الخارج

- يُسمح بالتصوير الفوتوغرافي وتسجيل الفيديو الشخصي باستخدام الكاميرات والأجهزة المحمولة، بشرط مراعاة الزوار الآخرين ومنع استخدام الفلاش أو الحوامل الثلاثية أو عصي السيلفي أو الدرونز والبث المباشر

- جميع الصور والتسجيل الفيديو مخصصة للاستخدام الشخصي فقط، ويُمنع الاستخدام التجاري دون إذن كتابي مسبق

- جميع الحجوزات غير قابلة للتحويل وغير قابلة للاسترداد

- يجب تقديم بطاقة هوية سارية للتحقق من أهلية الحصول على إعفاء من رسوم الدخول أو خصومات.

رابط حجز تذكرة المتحف المصري الكبير 2025، حتى
يتمكن المواطنون الراغبون في زيارة المتحف المصري.. اضغط هنا


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