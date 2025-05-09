خلال لقائه ببوتين.. الرئيس السيسي يُشيد بوتيرة الانعقاد لآلية التشاور السياسي واللجان المشتركة

كتب-عمرو صالح:

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوتيرة الانعقاد لآلية التشاور السياسي مع روسيا واللجان السياسية والفنية المشتركة.

وأعرب الرئيس عن تمنياته بالنجاح للدورة الـ15 من اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني في موسكو في الفترة من ١٢ إلى ١٤ مايو الجاري وخروجها بنتائج مثمرة.

جاء ذلك خلال لقاء قمة مصرية ـ روسية عقد بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منذ قليل، بحضور وفدي البلدين بالكرملين.

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