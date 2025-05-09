الأرصاد تحذر من حالة الطقس: ذروة الموجة الحارة بهذه الموعد

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الموجة الحارة الحالية ستبلغ ذروتها يوم الأحد القادم.

وذكرت الهيئة، في بيان رسمي، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى تبلغ 36 درجة مئوية، في حين من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة حاجز الـ40 درجة في بعض المحافظات بحلول الأحد.

وأشارت الهيئة إلى درجات الحرارة المسجلة حاليًا بحسب محطات الرصد الجوي، والتي جاءت على النحو التالي:

القاهرة: 33 درجة مئوية

الإسكندرية: 34 درجة مئوية

مرسى مطروح: 36 درجة مئوية

الأقصر: 36 درجة مئوية

أسوان: 38 درجة مئوية

ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر، خاصة خلال فترات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه وارتداء الملابس القطنية الخفيفة.

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