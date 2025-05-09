نشرة التوك شو| أزمة تعديلات قانون الإيجار القديم وعقارات كورنيش الإسكندرية مهددة بالانهيار

تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

رئيس "إسكان النواب": الدولة ملزمة بتوفير سكن بديل حال تعديل "الإيجار القديم"

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على وجود التزام دستوري يقع على عاتق الحكومة المصرية بتوفير مساكن بديلة للمواطنين في حال تم إجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم.

خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة إم بي سي مصر، لفت الفيومي إلى وجود مقترح يتم دراسته حاليًا لربط شرائح الزيادة في القيمة الإيجارية بعمر العقار، موضحًا أن الهدف من هذه الفكرة هو تجنب حدوث صدمة اقتصادية واجتماعية للمواطنين الذين يقيمون في عقارات تخضع لقانون الإيجار القديم.

مستأجرو "الإيجار القديم": دفعنا "خلو" عند شراء الوحدات وبعضنا تحمل تكلفة البناء

أكد أيمن عصام المستشار القانون لمستأجري الايجار القديم، أن مستأجري الايجار القديم دفعوا "خلو" أثناء شراء الوحدات التي يعيشون فيها الان وبعضهم سدد ثمن بنائها للملاك، متسائلا: "كيف تتم زيادة القيمة الايجارية عليهم مرة أخرى بعد دفعهم خلو".

وأوضح أيمن عصام، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن قانون 10 لسنة 2022 صدر للإيجار التجاري الاعتباري وليس للسكني، مؤكدا أن القانون يمنح الحق لملاك الشقق المغلقة برفع دعاوي قضائية على مستأجريها لإخلائها وتسليمها.

ائتلاف ملاك الايجار القديم: لدينا عقود إيجارية لشقق قيمة الايجار فيها 60 قرشًا

أكد مصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك الايجار القديم، أنهم يعيشون في ظلم وقهر منذ سنوات طويلة بسبب عقود الايجار القديم، مطالبا بزيادة القيمة الايجارية بحد أدنى 2000 جنيه بالمناطق الشعبية و4 آلاف جنيه في المناطق المتوسطة و8 آلاف جنيه في المناطق الراقية.

وكشف مصطفى عبد الرحمن، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، عن أن هناك عقود ايجارية قيمة الايجار فيها 60 قرشا والمحلات التجارية بالإيجار القديم مصيبة كبرى، مؤكدا أن هناك عوار كبير بقانون الايجار القديم.

7 آلاف عقار مهددة بالانهيار على كورنيش الإسكندرية.. "بحوث الإسكان" يكشف الأسباب والتفاصيل

كشف محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان التابع لوزارة الإسكان، عن وجود مخاطر حقيقية تهدد آلاف العقارات القريبة من كورنيش مدينة الإسكندرية، محذراً من احتمالية تعرض العديد منها للانهيار نتيجة عدة عوامل متشابكة، أبرزها الإهمال في الصيانة وارتفاع مستوى سطح البحر.

وأوضح مسعود، خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة في برنامج "هنا الجمهورية الجديدة" على قناة النهار، أن عدم التزام سكان هذه العقارات، ومعظمهم من المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بأعمال الصيانة اللازمة، أدى إلى تدهور حالتها الإنشائية بشكل كبير، ما يفاقم من خطر تعرضها للسقوط.

أحد ضحايا "مستريح السيارات": دفعنا أموالًا منذ 2023 ولم نستلم سيارات

كشف أحد المتضررين من "مستريح السيارات" عن تفاصيل تعرضه للنصب، قائلاً إن المشكلة بدأت في عام 2024 عندما أبرم اتفاقًا معه لشراء سيارة مرسيدس.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة إم بي سي مصر، أوضح أنه دفع مبلغًا إجماليًا قدره 165 ألف يورو على دفعات متتالية بدأت في شهر أبريل 2024 بهدف استيراد السيارة، وكان من المفترض أن يتسلمها في شهر سبتمبر من العام نفسه.

رئيس وكالة الفضاء: مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية في مصر الأكبر بالشرق الأوسط وأفريقيا

استعرض الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، الإنجازات التي تحققت في قطاع الفضاء المصري والدعم غير المسبوق الذي توليه الدولة لهذا المجال الحيوي.

في حوار خاص مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أعرب صدقي عن سعادته بالتغيرات الجذرية التي شهدها مقر الوكالة خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدًا أن ما تحقق من بنية تحتية متطورة لم يكن ليحدث لولا الدعم اللامحدود من كافة الجهات المعنية في الدولة، وعلى رأسها الإرادة السياسية القوية.