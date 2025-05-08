رئيسة القومي للمرأة تلتقى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتونس

كتبت- نور العمروسي:

التقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، السيدة أسماء الجابري وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتونس وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية لبحث سبل التعاون بين الجانبين بحضور كل من الأستاذة أمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس السفير محمد بن يوسف السفير التونسي في مصر وهيفاء الإمام المستشارة في السفارة التونسية ومحمد الزين مدير المركز الوطني للإعلام الموجه للطفل بتونس.

واستعرضت المستشارة أمل عمار، جهود المجلس والبرامج التي ينفذها لتمكين المرأة في مختلف المجالات لاسيما التمكين الاقتصادي ومنها برنامج مجموعات الإقراض والادخار الرقمي "تحويشة" وتدريبات المشاغل والوحدات الإنتاجية ودور مركز تنمية المهارات المرأة ومشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية في تمكين المرأة اقتصاديا وإلى لجنة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تم استحداثها مؤخرا بالمجلس وإلى حاضنات الأعمال للشباب مؤكدة على أن المجلس يتعاون مع العديد من الجهات والهيئات بالدولة مشيرة إلى إطلاق أول برنامج حاضنة لريادة الأعمال للمجلس القومي للمرأة بالتعاون مع خبراء حاضنة أعمال رواق القاهرة بجامعة الأزهر الشريف كما عرضت جهود المجلس في مواجهة العنف السيبراني ضد المرأة.

وأكدت أسماء الجابري على أهمية الشراكة بين الجانبين إلى جانب تبادل الخبرات فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على الجوانب التشريعية كما أشارت إلى جهود تونس في تمكين المرأة و عرضت قانوني العمل المنزلي ودعم المرأة في القطاع الزراعي.

وفي السياق ذاته أشار السفير محمد بن يوسف إلى الجهود التونسية لمناهضة العنف ضد المرأة عبر توفير مراكز الإيواء ومراكز انصات المرأة حيث يتم التركيز على التصدي لظاهرة العنف السيبراني وتحدثت الأستاذة أمل عبد المنعم عن دور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس في تقديم الدعم النفسي والقانوني للنساء اللاتي تتعرضن للعنف.