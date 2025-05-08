وزير الري: كاميرات لقياس التصرف على ترعة الإسماعيلية

كتب- عمرو صالح:

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ممثلي "شركة حلول التقنية والتطوير السعودية" (TDS) لبحث التنسيق المشترك بين الوزارة والشركة في مجال توفير تقنيات حديثة في مجال إدارة وتوزيع المياه بمصر.

وأشار الدكتور سويلم، إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ خطة لتطوير عملية إدارة وتوزيع المياه في مصر من خلال التحول من استخدام المناسيب إلى استخدام التصرفات في إدارة المياه بهدف تحسين كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، مؤكدًا أهمية توظيف أحدث التكنولوجيات في إدارة المياه للتعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع المياه بمصر.

وأكد أن الوزارة حريصة على التعاون مع مختلف الجهات التي تقدم حلول تقنية ومبتكرة في مجال إدارة ومراقبة الموارد المائية، واستخدام أجهزة قياس تصرفات المياه بالمجاري المائية، ورصد نوعية المياه، وإعداد دراسات التنبؤ بالأمطار والحماية من السيول وحصاد مياه الأمطار، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتحليل البيانات المائية.

وأضاف أنه وفي إطار سعي الوزارة لاستخدام أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في توزيع المياه، فقد تم التنسيق مع "شركة حلول التقنية والتطوير السعودية" لتقديم حلول تكنولوجية حديثة تستخدم في قياس التصرفات المائية، حيث يجرى تركيب أحدث الكاميرات لقياس التصرف بموقع خلف قنطرة الصالحية على ترعة الإسماعيلية كموقع تجريبي لاختبار مدى ملائمة التكنولوجيا المقترحة للمجاري المائية تمهيدًا للتوسع في التنفيذ بمواقع أخرى حال نجاح التجربة.

وعقب الاجتماع، تم توقيع اتفاقية تنفيذ المشروع التجريبي بالتعاون بين أجهزة مصلحة الري (قطاع التوسع الأفقي والمشروعات) والشركة، حيث وقع المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، والمهندس ماجد بن طلحة، مدير عام "شركة حلول التقنية والتطوير" في مصر.

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