السيسي: حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل هو الأفضل

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل هو الأفضل والذي ينهي صراعا قائما منذ 70 عاما.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس وزراء اليونان: نحن نحترم القوانين والأعراف الدولية، وفي قانون يحدد الحدود الفلسطينية في 4 يونيو 1967.

وأكد الرئيس أنه تم مناقشة التطورات في سوريا ولبنان والسودان وأمن الموانئ في البحر الأحمر، مع الجانب اليوناني.

وتابع: "أكدنا على أهمية مواصلة التشاور بين مصر واليونان فيما يخص الأزمات والتحديات".