شريف عامر: الإفراج عن طلاب مصريين محتجزين بقرغيزستان

كتبت -داليا الظنيني:

أعلن الاعلامي شريف عامر استجابة وزارة الخارجية والجهات المسؤولة بعد مناشدتها خلال برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، بالإفراج عن الطلاب المصريين المحتجزين في قرغيزستان وتم عودة الطلاب إلى مصر.

وأكد أمين القصبي مسؤول الجالية المصرية في قرغيزستان، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي شريف عامر، عبر برنامج "يحدث في مصر"، أن أبناءنا الطلاب المصريين عادوا بالسلامة إلى مصر بفضل جهود الدولة المصرية، قائلا: "الدولة احتضنت أولادها وقد عادوا إلى مصر".

وتابع: "الطلاب المصريين لم يحدث لهم أي إبعاد من قرغيزستان وكان هناك كلام أنه يحصل لهم إبعاد لكن قبل المحاكمة كان لدينا تصالح وهذا أدى إلى أن يخرجوا لمصر ويعودوا للبلد لاستكمال دراستهم والبلد هنا بلد قانون، ولم تتم أي عمليات إبعاد وسيعودون إلى دراستهم".

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