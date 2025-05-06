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"مستقبل وطن" يطالب بإعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم

10:41 م الثلاثاء 06 مايو 2025

حزب مستقبل وطن

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القاهرة - مصراوي:

طالب حزب مستقبل وطن، من خلال أغلبيته البرلمانية بمجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم، انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية للحزب تجاه المواطنين، وخاصة الأسر المتضررة حال الموافقة على مشروع القانون بصيغته الحالية.

وعبرت الأغلبية البرلمانية عن موقف الحزب بضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم، وخاصة ما ورد بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وكذلك مدة الـ 5 سنوات المحددة لتحرير العقود الإيجارية.

جاء ذلك خلال جلسات الاستماع المعقودة اليوم، باللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ.

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